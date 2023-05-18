أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2023 ومقار لجان الامتحان، مشيرة إلى أنه باستخدام البريد الموحد يتمكن الطالب من الوصول إلى تفاصيل رقم جلوسه واللجنة التي سيؤدي أمامها امتحاناته بداية من يوم 12 يونيو ولمدة شهر وحتي 13 يوليو 2023.

أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2023 خطوة بخطوة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، خطوات الحصول علي أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2023 ومعرفة اللجنة الامتحانية كالتالي:

- الدخول على رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2023.

- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم «بوابة مراكز المعلومات».

- الضغط علي أرقام جلوس ومقار لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2023.

- الضغط على تسجيل الدخول.

- إدخال البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بك.

- في حالة لم يكن لديك بريدك الإلكتروني يمكنك الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي من خلال التالي:

- الضغط على إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي.

- اختيار حساب الطالب.

- أدخل الرقم القومي .

- أدخل كود الطالب.

توزيع أرقام جلوس الثانوية العامة.. بداية الأسبوع

وأكدت وزارة التربية والتعليم، بأنه سيتم تسليم أرقام الجلوس الورقية للمندوبين للمديريات التعليمية بداية الأسبوع علي أن يتم تسليمها إلي الطلاب يوم الإثنين، مؤكدة على استلام طلاب الثانوية العامة استلام أرقام الجلوس من المدرسة وعدم الأكتفاء بطباعتها من الموقع.

وشددت وزارة التربية والتعليم، علي استلام أرقام الجلوس للصف الثالث الثانوي ومراجعة البيانات الموجودة، والتأكد من اللغة والمواد التي سيؤدي فيها الطالب الامتحان والتوقيع عليه.