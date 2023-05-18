وزير التعليم: نهتم بالدمج التعليمي ونضع ذوي الهمم على رأس أولوياتنا

التقي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال زيارته اليوم لمحافظة أسوان، باللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتورة أميرة فؤاد القائم بأعمال رئيس قسم التعليم بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» لبحث دعم جهود المحافظة في مجال الدمج التعليمي، بحضور غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

بناء الشخصية المبدعة والمبتكرة

وأكد وزير التعليم أن الوزارة تهتم بعملية الدمج التعليمي وتضع الطلاب من ذوي الهمم على رأس أولوياتها، بهدف بناء الشخصية المبدعة والمبتكرة، والتي تعتمد على تطوير مهارات الطلاب عبر مجموعة من الأنشطة، وفتح المجال أمامهم لاكتشاف قدراتهم وتطويرها، موضحًا أن الدولة المصرية تقدم منظومة متكاملة من الخدمات لذوي الهمم، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، بالاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة سبل الدعم لهم؛ لدمجهم وتحويلهم لعناصر فاعلة ومشاركة في المجتمع.

وأضاف أن الوزارة تقوم حاليًا بتطوير المناهج للطلاب من ذوي الهمم، بما يتلاءم مع ظروفهم وتصميم البرامج والأنشطة التي تسهم في تطوير الجوانب الأدائية للطلبة وإظهار مواهبهم وقدراتهم، مشيرًا إلي أن هناك العديد من النماذج الإيجابية في دمج طلبة ذوي الهمم في المدارس المدارس والذي انعكس على تفاعلهم في المشاركة المجتمعية مع طلبة المدارس بشكل طبيعي.

رفع الوعي المجتمعي ونشر ثقافة لغة الإشارة

وأوضح الوزير أنه في ضوء المبادرة الرئاسية رفقاء «قادرون باختلاف»، قامت الوزارة بتعميم لوحات استرشادية بالإشارات الأكثر استخدامًا للطلاب الصم والبكم يصاحبها QR كود يظهر حركة الإشارة على جميع مدارس الجمهورية؛ لرفع الوعي المجتمعي ونشر ثقافة لغة الإشارة، وتسهيل تعاملاتهم اليومية ومشاركتهم ودمجهم في المجتمع.

وأشار الوزير إلي زيارته الأخيرة لمدرسة «تولجيت» بالعاصمة البريطانية لندن؛ للتعرف على أحدث أساليب الدمج في المملكة المتحدة، وذلك على هامش مشاركته في المنتدي العالمي للتعليم 2023، لافتًا إلي أنه يوجد نظام عالمي للدمج بداية من الإعاقات البسيطة وصولا إلي الإعاقات التي تحتاج رعاية وتخصصات مختلفة.

ومن جانبه، أكد محافظ أسوان أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم داعم لكافة السبل التي تساهم في تطوير العملية التعليمية في المحافظة، لافتًا إلي أن طلاب الدمج في المحافظة يمارسون العديد من الأنشطة لما يتميزون به من قدرات خاصة كبيرة.

تخصيص فصل للدمج لكل مرحلة تعليمية بالحصايا

كما أشار المحافظ إلي أن المحافظة تعتزم تخصيص فصل للدمج لكل مرحلة تعليمية في مجمع مدارس الحصايا التي تم وضع حجر الأساس لها اليوم، لخدمة منطقة حي شرق محافظة أسوان.

قالت الدكتورة أميرة فؤاد أن برنامج منظمة «يونيسف» يولي اهتمامًا كبيرًا بعملية دمج الطلاب، وتقديم الدعم لكل جهود الوزارة في تطوير العملية التعليمية وبما يلبي احتياجات دمج الطلاب من ذوي الإعاقات البسيطة في التعليم العام، وذلك من خلال شراكة الوزارة والجامعات المتخصصة، مشيدة بجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مجال الدمج التعليمي وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بدمج الأطفال ذوي الاعاقة البسيطة في مدارس أسوان ضمن أولويات برنامج الدعم المقدم من منظمة «يونيسف».