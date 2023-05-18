«التعليم» تعلن رابط أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023.. اعرف لجنتك

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023 ولجنة الاختبار، عبر موقعها الرسمي، «بوابة مركز المعلومات»، استعداداً لامتحانات الثانوية العامة 2022-2023 المقرر أن تبدأ يوم 12 يونيو المقبل، وفقا للجداول المعلنة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

رابط أرقام الجلوس طلاب الثانوية العامة 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم، رابط أرقام الجلوس طلاب الثانوية العامة 2023، مشيرة إلى أنه يمكن للطلاب الاستعلام من خلاله عن رقم الجلوس ومقر اللجنة التي سيؤدي فيها الطلاب الامتحان باستخدام البريد الموحد، حتى يتمكن من الوصول إلى تفاصيل رقم جلوسه.

خطوات الاستعلام عن أرقام الجلوس الثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023 ولجان المقار الامتحانية التي سيؤدي فيها الطلاب الامتحانات، كالتالي:

- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم «بوابة مراكز المعلومات».

- الضغط علي أرقام جلوس ومقار لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2023.

- الضغط على تسجيل الدخول.

- إدخال البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بك.

- في حالة لم يكن لديك بريدك الإلكتروني يمكنك الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي من خلال التالي:

- الضغط على إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي.

- اختيار حساب الطالب.

- أدخل الرقم القومي .

- أدخل كود الطالب.