آلاف المواطنين يستقلون القطارات في سفرهم، سواء بسبب عمل أو دراسة أو خلاف ذلك، مفضلينها عما سواها من وسائل المواصلات الأخري، لذا تكون مواعيد القطارات وحركتها محل اهتمامهم دوما، ورغم تطبيق التوقيت الصيفي بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلا أن مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات والعكس اليوم الجمعة 18-5-2023، ظلت ثابتة كما هي، حرصًا من الهيئة على مصلحة جمهور الركاب والمسافرين.

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور المواطنين، تستعرض «الوطن» مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات والعكس اليوم الجمعة 18-5-2023، التي جاءت على النحو التالي، وفق ما هو معلن من قبل الهيئة القومية لسكك حديد مصر:

مواعيد القطارات المكيفة اليوم الجمعة

وجاءت مواعيد القطارات المكيفة اليوم المتجهة من القاهرة إلى الصعيد على النحو التالي:

- قطار 3008 ثالثة مكيفة، إسكندرية - أسوان، قيام الساعة 05:45 صباحًا.

- قطار 1902 مكيف، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 00.20 مساءً.

- قطار 982 مكيف، القاهرة - أسوان قيام الساعة 12.00 مساءً.

- قطار 986 مكيف، القاهرة - الأقصر، قيام الساعة 13.00 مساءً.

- قطار 970 مكيف، بورسعيد - سوهاج، قيام الساعة 14.00 مساءً.

- قطار 990 مكيف، القاهرة - سوهاج، قيام الساعة 16.00 مساءً.

- قطار 2006 مكيف، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 17.15 مساءً.

- قطار 2012 مكيف، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 17.30 مساءً.

- قطار 872 مكيف، القاهرة - أسيوط، قيام الساعة 17.45 مساءً..

- قطار 988 مكيف، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 19.00 مساءً.

- قطار 2014 مكيف، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 21.00 مساءً.

- قطار 976 مكيف، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 21.30 مساءً.

- قطار 996 مكيف، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 22.00 مساءً.

- قطار 890 مكيف، القاهرة - سوهاج، قيام الساعة 23.30 مساءً.

القطارات المكيفة للعودة من الصعيد إلى القاهرة

وجاءت مواعيد القطارات المكيفة للعودة من الصعيد على النحو التالي:

- قطار 2011 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 5.15 صباحًا.

- قطار 981 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 5.30 صباحًا.

- قطار 983 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 7.30 صباحًا.

- قطار 2013 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 14.30 مساءً.

- قطار 2007 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 15.15 مساءً.

- قطار 2015 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 16.00 مساءً.

- قطار 1903 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 17.00 مساءً.

- قطار 997 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 20.45 مساءً.

- قطار 989 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 23.00 مساءً.

- قطار 987 مكيف، الأقصر - القاهرة، قيام الساعة 4.50 صباحًا.

- قطار 977 مكيف الأقصر - القاهرة، قيام الساعة 19.25 مساءً.

مواعيد القطارات الروسي

وجاءت مواعيد القطارات الروسية من القاهرة إلى الصعيد على النحو التالي:

- قطار 974 روسي، القاهرة - الأقصر، قيام الساعة 5.30 صباحًا.

- قطار 1006 روسي، القاهرة - سوهاج، قيام الساعة 6.00 صباحًا.

- قطار 80 روسي، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 8.30 صباحًا.

- قطار 1004 روسي، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 9.30 صباحًا.

- قطار 160 روسي، القاهرة - الأقصر، قيام الساعة 12.15 مساءً.

- قطار 972 روسي، القاهرة - أسيوط، قيام الساعة 14.20 مساءً.

- قطار 188 روسي، القاهرة- أسوان، قيام الساعة 18.00 مساءً.

- قطار 1014 روسي، القاهرة- أسوان، قيام الساعة 18.50 صباحًا.

- قطار 1012 روسي القاهرة- أسوان، قيام الساعة 20.20 مساءً.