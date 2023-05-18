تفاصيل تعديل مواعيد وإيقاف تشغيل بعض القطارات على خط الوجه القبلي

تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عمليات التحديث والتطوير التي تقوم بها والتي من شأنها تعزيز عوامل الأمان وتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

ونظراً لأعمال فك ارتباط بلوكات سوهاج لتحديث وتطوير نظم الإشارات على خط «القاهرة - السد العالي»، قررت الهيئة تعديل مواعيد وإيقاف تشغيل وتعديل تركيب بعض القطارات على خط الوجه القبلي، ومد مسير قطارات على نفس الخط وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 20 مايو وبيانها كالآتي:

- اعتبارا من يوم السبت الموافق 20 / 5 / 2023 يتم امتداد مسير قطار 974 إكسبريس تهوية ديناميكية «القاهرة / نـجع حمادي»، إلى محطة الأقصر بدلاً من انتهائه بمحطة نـجع حمادي.

- اعتبارا من يوم الأحد الموافق 21 / 5 / 2023 يتم قيام قطار 975 إكسبريس تهوية ديناميكية من محطة الأقصر بدلاً من محطة نجع حمادي.

- يترتب على ما سبق تعديل جدول قطار 2010 مكيف القاهرة / أسوان.

- اعتبارا من يوم السبت الموافق 20 / 5 / 2023 تقرر امتداد مسير قطار 1006 / 1007 إكسبريس تهوية ديناميكية القاهرة / سوهاج والعكس إلى محطة نجع حمادي بدلاً من انتهاءه بمحطة سوهاج.

مسير قطاري 704 و703 ركاب «مغاغة - سوهاج»

- اعتبارا من يوم السبت الموافق 20 / 5 / 2023 يتم امتداد مسير قطاري 704 / 703 ركاب مغاغة / سوهاج والعكس لمحطة المنشأة بدلاً من انتهائه بمحطة سوهاج.

- كما يتم اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 29 / 5 / 2023 يتم إيقاف تشغيل قطاري 3500 / 3501 ثالثة مكيفة المنيا / سوهاج والعكس بشكل مؤقت والبديل قطاري 3006/3007.

- اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 31 / 5 / 2023 يتم إيقاف تشغيل قطار 970 مكيف القاهرة / سوهاج بشكل مؤقت على أن يتم وقوف قطار 990 بمحطات (العياط – ببا – الفشن) بالإضافة إلى جدوله الحالي كخدمة بديلة.

- اعتبارا من يوم الخميس الموافق 1 / 6 / 2023 يتم إيقاف تشغيل قطار 991 مكيف سوهاج / القاهرة بشكل مؤقت على أن يتم وقوف قطار 971 بمحطات (المراغة – سمالوط – مطاى – بنى مزار) بالإضافة إلى جدوله الحالي كخدمة بديلة.

زيادة تركيب قطار 990 مكيف «القاهرة - سوهاج»

- اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 29 / 5 / 2023 يتم زيادة تركيب قطار 990 مكيف القاهرة / سوهاج ليتكون من (3 عربات أولى مكيفة + عربة ثانية مكيفة بوفيه + 7 عربات ثانية مكيفة)، واعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 30 / 5 / 2023 يتم زيادة تركيب قطار 971 مكيف القاهرة / سوهاج والعكس ليكون بنفس التركيب الوارد به قطار 990 وذلك لخدمة ركاب المحطات المضافة لقطاري 971 / 990.

- اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 29 / 5 / 2023 يتم زيادة تركيب قطار 986 مكيف القاهرة / الأقصر ليتكون من (4 عربات أولى مكيفة + عربة ثانية مكيفة بوفيه + 7 عربات ثانية مكيفة) بنفس جدوله الحالي، واعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 30 / 5 / 2023 يتم زيادة تركيب قطار 987 مكيف الأقصر / القاهرة ليكون بالتركيب الوارد به قطار 986 للأقصر بنفس جدوله الحالي وذلك لاستيعاب ركاب قطاري 970 / 991 بعد إيقافهما بشكل مؤقت.