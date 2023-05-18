مواعيد القطارات المعدل مسيرها وتركيبها على خط الصعيد.. تبدأ خدمتها السبت 

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، امتداد مسير وتعديل مواعيد وإيقاف تشغيل وتعديل تركيب بعض القطارات على خط الوجه القبلي، وذلك اعتبارًا من السبت المقبل، ضمن عمليات التحديث والتطوير لتعزيز عوامل الأمان وتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، نظرًا لأعمال فك ارتباط بلوكات سوهاج لتحديث وتطوير نظم الإشارات على خط «القاهرة- السد العالي».

وفيما يتعلق بتعزيز عوامل الأمان وتقديم أفضل خدمة للجهور، اتخذت السكة الحديد 3 إجراءات بخصوص قطارات الصعيد، إذ عدلت مسير 4 قطارات، وأوقفت 5 قطارات بشكل مؤقت، وعدلت تركيب 4 قطارات أخرى، نرصد تفاصيلها على النحو التالي:

القطارات المعدل مسيرها ومحطات الوقوف

- امتداد مسير قطار 974 إكسبريس تهوية ديناميكية، القاهرة- نجع حمادي، إلى محطة الأقصر بدلاً من انتهائه بمحطة نجع حمادي، ويبدأ عمله من يوم 20 مايو.

- قيام قطار 975 إكسبريس تهوية ديناميكية من محطة الأقصر بدلاً من محطة نجع حمادي، اعتبارًا من الأحد 21 مايو.

- يترتب ذلك، تعديل جدول قطار 2010 مكيف، القاهرة - أسوان، ليكون موعد قيامه من القاهرة الساعة 10 صباحًا، ويصل أسوان في الساعة 22:55 مساءً.

- امتداد مسير قطاري 1006 - 1007 إكسبريس تهوية ديناميكية، القاهرة - سوهاج والعكس إلى محطة نجع حمادي بدلاً من انتهائه بمحطة سوهاج، ويبدأ تشغيله السبت 20 مايو.

- امتداد مسير قطاري 704 - 703 ركاب، مغاغة - سوهاج والعكس لمحطة المنشأة بدلاً من انتهائه بمحطة سوهاج، اعتبارًا من يوم السبت 20 مايو.

القطارات المتوقفة بشكل مؤقت

- إيقاف تشغيل قطاري 3500 - 3501 ثالثة مكيفة، المنيا - سوهاج والعكس بشكل مؤقت والبديل قطاري 3006 - 3007، اعتبارًا من يوم الاثنين 29- 5- 2023.

- إيقاف تشغيل قطار 970 مكيف، القاهرة - سوهاج بشكل مؤقت، اعتبارًا من يوم الأربعاء 31-5 -2023، على أنّ يجري وقوف قطار 990 بمحطات «العياط، ببا، الفشن» بالإضافة إلى جدوله الحالي كخدمة بديلة مع زيادة تركيبه.

- إيقاف تشغيل قطار 991 مكيف، سوهاج - القاهرة بشكل مؤقت، اعتباراً من الخميس 1- 6- 2023، على أنّ يجري وقوف قطار 971 بمحطات «المراغة، سمالوط، مطاي، بني مزار»، بالإضافة إلى جدوله الحالي كخدمة بديلة مع زيادة تركيبه.

القطارات المعدل تركبيها

- زيادة تركيب قطار990 مكيف، القاهرة - سوهاج، ليتكون من 3 عربات أولى مكيفة وعربة ثانية مكيفة بوفيه و7 عربات ثانية مكيفة، اعتبارًا من الاثنين 29-5 -2023.

- زيادة تركيب قطار 971 مكيف، القاهرة - سوهاج والعكس، ليتكون من 3 عربات أولى مكيفة وعربة ثانية مكيفة بوفيه و7 عربات ثانية مكيفة، وذلك لخدمة ركاب المحطات المضافة لقطاري 971 و990، اعتبارًا من الثلاثاء 30 -5 -2023.

زيادة تركيب قطار 986 مكيف، القاهرة - الأقصر، اعتبارًا من الاثنين 29- 5-2023، ليتكون من: 4 عربات أولى مكيفة وعربة ثانية مكيفة بوفيه و7 عربات ثانية مكيفة، بنفس جدوله الحالي.

زيادة تركيب قطار987 مكيف، الأقصر- القاهرة، اعتبارًا من الثلاثاء 30- 5- 2023 ليتكون من: 4 عربات أولى مكيفة وعربة ثانية مكيفة بوفيه و7 عربات ثانية مكيفة، بنفس جدوله الحالي، لاستيعاب ركاب قطاري 970 و991 الذي جرى إيقافهما بشكل مؤقت.