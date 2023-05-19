الأرض تهتز.. هزات أرضية في مناطق ودول حول العالم أقواها زلزال «لويالتي»

شهدت عدة دول ومناطق حول العالم خلال الساعات الأولى من اليوم الجمعة، عدة هزات أرضية تراوحت قوتها ما بين 1.6 و7.7 درجة على مقياس ريختر دون الإبلاغ عن وقوع أضرار أو خسائر في الأرواح حسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني.

إيطاليا

ضربت هزة أرضية بقوة 2.6 ريختر شمال البلاد، بعمق 5 كيلومترات.

ووفقا لبيانات الزلازل الأوروبي المتوسطي، فإن بؤرة هزة ضربت شمال إيطاليا وقعت على مسافة 42 كيلومترا جنوب غرب مدينة تورينو.

حدود بيرو مع الإكوادور

ضربت هزة أرضية بقوة 3.9 ريختر، المنطقة على عمق 75 كيلومترا تحت سطح الأرض.

ووقعت بؤرة هزة أرضية ضربت منطقة الحدود بين بيرو والإكوادور على مسافة 25 كيلومترت جنوب جوالاسيو بالإكوادور، و35 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي من مدينة كوينكا.

خليج عدن

ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 ريختر، خليج عدن على عمق 54 كيلومترا، وعلى مسافة 184 كيلومترا جنوب مدينة المكلا اليمنية، وفقا لما ذكره مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي.

إسبانيا

رصد الزلازول الأوروبي المتوسطي، هزة أرضية بقوة 1.6 درجة على مقياس ريختر، بإسبانيا على عمق 6 كيلومترات، موضحا في بيانات، أن البؤرة وقعت على مسافة 51 كيلومترا شمال غرب إلتشي.

تركيا

ضربت هزتان أرضيتان أرضية بقوة 2.1، و2.4 ريختر وسط وغرب تركيا بعمق 5 و10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ووقعت بؤرة هزة أرضية بوسط تركيا على مسافة 92 كيلومترا غرب ملطية، فيما وقعت بؤرة الهزة الثانيةعلى مسافة 92 كيلومترا جنوب آيدين جنوب غرب البلاد.

زلزال قوي يضرب جزيرة فرنسية

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.7 ريختر، جنوب شرق جزيرة لويالتي بكاليدونيا الجديدة التابعة لفرنسا في جنوب غرب المحيط الهادئ، على عمق 30 كيلومترا، ووفقا لمركز رصد الزلازل الأوروبي، فإن بؤرة الزلزال وقعت على مسافة 454 كيلومترا شرق مدينة نوميا.

جمهورية الدومينيكان

ضربت هزة ارضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، الجمهورية الواقعة في منطقة البحر الكاريبي على عمق 10 كيلومتر، وعلى مسافة 9 كيلومترات بين الشرق والجنوب الشرقي من ريو جراندي.