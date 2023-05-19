تحذيرات من موجات تسونامي بعد تسجيل زلزال في جزيرة فرنسية

حذّرت جهات بحثية من موجات مد عاتية أو «تسونامي»، في دول في جنوب المحيط الهادئ، اليوم الجمعة، إثر تسجيل زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، ضرب جنوب شرق جزر لويالتي في إقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «رويترز» للأنباء.

زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر

وفي وقت سابق من اليوم، قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي على موقعه الإلكتروني، إن زلزالا بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب شرق جزر لويالتي في إقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسية، على عمق 30 كيلومترا.

وأشار مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ، إلى تحذيرات من حدوث موجات المد العاتية أو ما يعرف باسم تسونامي في «فانواتو وفيجي وكاليدونيا الجديدة».

من جانبه، قال مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي إن هناك تحذيرا لجزيرة «لورد هاو»، قبالة ساحلها الشرقي من حدوث موجات تسونامي.