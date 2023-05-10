زلزال 7.4 ريختر يضرب «تونجا» وتحذير من تسونامي بالسواحل الأمريكية

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قبل قليل، أن زلزالاً قوياً هز منطقة واقعة قبالة جزيرة «تونجا»، في جنوب المحيط الهادئ، وأشارت إلى أن الزلزال الذي ضرب المنطقة في وقت مبكر من صباح الخميس، بالتوقيت المحلي، بلغت شدته 7.4 درجات على مقياس ريختر.

تحذيرات من تسونامي بالولايات المتحدة

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بحسب ما أوردت قناة «العربية»، قبل قليل، أن الزلزال وقع على عمق 212 كيلومتراً، وكان مركزه على بعد 73 كيلومتراً شمال غربي «هييفو» في تونجا، وسط تحذيرات من وقوع تسونامي قد يمتد إلى سواحل الولايات المتحدة على المحيط الهادئ، نتيجة وقوع الزلزال.