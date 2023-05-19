بدء قمة مجموعة الدول السبع في مدينة هيروشيما اليابانية

تبدأ اليوم فعاليات قمة مجموعة الدول السبع الاقتصادية، والتي تقام هذا العام في اليابان بمدينة «هيروشيما» ليستقبل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا زعماء الدول المشاركة في القمة التي من المخطط لها أن تستمر على مدار الأيام الثلاثة المقبلة.

زعماء مجموعة السبع يبدأون جولتهم بزيارة متحف هيروشيما

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن زعماء مجموعة السبع قاموا بزيارة متحف هيروشيما التذكاري للسلام حيث شاهدوا معروضات عن الدمار الذي خلفته الأسلحة النووية، مشيرة إلى أنهم قاموا أيضا بوضع أكاليل من الزهور على النصب التذكاري لضحايا القصف الذري عام 1945.

وأضافت القناة أنه سيتم خلال القمة مناقشة العديد من القضايا بما في ذلك الاقتصاد العالمي والأزمة الأوكرانية بالإضافة إلى نزع السلاح النووي، مشيرة إلى أن كيشيدا يأمل في إظهار وحدة مجموعة السبع في مواجهة العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا والتوسع السريع في نفوذ الصين العالمي.