اليابان تنشر 24 ألف شرطي لتأمين قمة مجموعة السبع في هيروشيما

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الأربعاء، اعتزامها نشر أكثر من 24 ألف شرطي، في إطار تشديد الإجراءات الأمنية بمدينة هيروشيما، استعدادا لاستضافة أعمال قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى، يوم الجمعة المقبل.

إغلاق عدد من الطرق

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه» أنه سيتم إغلاق عدد من الطرق مؤقتاً، اعتباراً من غد الخميس وحتى يوم الاثنين من الأسبوع المقبل، استعداداً لسفر قادة دول المجموعة، كما من المقرر تخفيف حركة خدمات الحافلات والترام من وإلى وسط المدينة.

إغلاق مكان مهم في اليابان

ومن المقرر أن يسافر قادة دول المجموعة إلى جزيرة «مياجيما»، لزيارة ضريح «إيتسوكوشيما»، وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو في اليابان، وبالتالي سيتم حينها إغلاق الجزيرة أمام عامة المواطنين.