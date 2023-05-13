اتفاق وزراء مالية مجموعة السبع على زيادة دعم أوكرانيا إلى 44 مليار دولار

اتفق وزراء المالية في دول مجموعة السبع الكبرى، اليوم السبت، على زيادة التزامهم بالميزانية والدعم الاقتصادي لأوكرانيا خلال العام الجاري ومطلع العام المقبل، بمبلغ 44 مليار دولار أمريكي.

بيان مشترك لوزراء المالية يدعو لإنهاء الأزمة

وقال وزراء مالية مجموعة الدول السبعة الكبرى، في بيان مشترك نقلته وكالة أنباء «يوكينفورم» الأوكرانية، قبل قليل: «ندعو لإنهاء فوري للأزمة الروسية - الأوكرانية»، الأمر الذي من شأنه أن يزيل واحدة من أكبر الشكوك بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، وفق ما جاء في البيان.

وزراء مالية السبع يؤكدون التزامهم بدعم أوكرانيا

ووفقًا للبيان، فإن وزراء مالية دول مجموعة السبع أكدوا التزامهم بالميزانية والدعم الاقتصادي لأوكرانيا لعام 2023 وأوائل عام 2024، إلى 44 مليار دولار، ما مكّن من الموافقة على برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بدعم أوكرانيا، بقيمة 15.6 مليار دولار، على مدى 4 سنوات.

وأكد الوزراء على ضرورة الحفاظ على المرونة في سياسة الاقتصاد الكلي الخاصة بدولهم، وسط حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية.

ولفت البيان إلى أهمية التنسيق بين وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان، بشأن مجموعة واسعة من القضايا التي تندرج من المشاكل في القطاع المصرفي لإعادة هيكلة الديون.