الإفتاء تستطلع هلال شهر ذو القعدة 1444 اليوم

ينتظر العديد من المسلمين استطلاع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر ذو القعدة 1444، والذي بدوره يحدد موعد بداية عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفات، وهي أيام مباركة ينتظر حلولها كثير من المسلمين، خاصة وقفة عرفات، لما لهذا اليوم من بركة كبيرة وخير كثيرين.

هلال شهر ذو القعدة 1444

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر ذو القعدة 1444 اليوم، الجمعة، تحديدا بعد غروب الشمس، وبناء على هذه الرؤية سيتم تحديد بداية الشهر الجديد، إن كان سيبدأ غدا أو بعد غد.

رؤية هلال شهر ذو القعدة 1444

وبالحديث عن رؤية دار الإفتاء لهلال شهر ذو القعدة 1444 مساء اليوم، لابد من الإشارة إلى موعد عيد الأضحى فلكيا، والذي يوافق الأربعاء الموافق 28 يونيو المقبل من العام الجاري 2023.

وأول أيام عيد الأضحى المبارك من الأيام التي ينتظرها العديد من المسلمين، للبدء في مراسم الاحتفال المختلفة والتعبد، واتباع سنن النبي لهذه الأيام، ومن الأيام التي ينتظرها العديد من المسلمين وقفة عرفات، والتي سيتم معرفة موعدها بعد استطلاع هلال شهر ذو القعدة 1444.

وقفة عرفات وفاق لرؤية هلال شهر ذو القعدة 1444

أما عن موعد وقفة عرفات 2023، فسيتم معرفة موعدها بالتحديد بعد استطلاع هلال ذو القعدة 144، وإلى ذلك فلابد من الإشارة إلى أنه وفقا للحسابات الفلكية، سيوافق يوم وقفة عرفات 2023، يوم الثلاثاء 27 يونيو المقبل من العام الجاري 2023.