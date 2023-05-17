«الإفتاء» تستطلع هلال ذي القعدة يوم الجمعة.. اعرف موعد عيد الأضحى فلكيا

تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر ذي القعدة للعام الهجري 1444، بعد غروب شمس يوم الجمعة المقبل 29 شوال، الموافق 19 مايو 2023 الجاري، من خلال لجانها الشرعية التي تعلن ثبوت رؤية هلال الشهر الهجري من عدمه، ويترتب على رؤية هلال شهر ذي القعدة ومن بعده شهر ذي الحجة تحديد موعد عيد الأضحى المبارك 2023، باعتباره أحد أهم الموضوعات التي تشغل بال الملايين من المسلمين في مختلف أنحاء العالم خلال الفترة الحالية.

استطلاع هلال ذي القعدة 1444

وبعد إعلان دار الإفتاء المصرية نتيجة استطلاع هلال شهر ذي القعدة 1444 مساء الجمعة المقبل، فإن بداية الشهر الجديد إما ستكون السبت 20 مايو الجاري أو الأحد 21 مايو.

وتنتظر دار الإفتاء المصرية إعلان رؤية هلال شهر ذي الحجة 1444 الذي يوافق هذا العام 2023 ميلاديا، من قِبل المحكمة العليا بالسعودية، لا سيما أنها بلد المناسك ويسير عليها العالم أجمع، فضلا عن ارتباط شهر ذي الحجة بمناسك الحج ومواقيته، وعلى أساسه تسير باقي الدول العربية حتى يتوحد موعد عيد الأضحى المبارك.

موعد عيد الأضحى المبارك فلكيا

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في وقت سابق، إنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإنه سيولد هلال شهر ذي القعدة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة والدقيقة 54 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 29 من شـوال 1444هـ، الموافق 19/5/2023م (يوم الرؤية)، ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد في بعض البلدان العربية والإسلامية عند غروب شمس يوم الرؤية، وبذلك يكون يوم السبت 20/5/2023، هو المتمم لشهـر شوال 1444هـ، وتكون غرة شهر ذي القعـدة 1444هـ فلكياً يوم الأحد 21/5/2023.

وأعلن فلكيا موعد عيد الأضحى المبارك 10 ذي الحجة 1444 هـ، الموافق الأربعاء 28 يونيو 2023.