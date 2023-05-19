أبو الغيط: تحسن في علاقات الجوار العربي مع إيران وتركيا.. وتفاؤل بعودة سوريا

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أنّ قمة الجزائر عُقدت في أول نوفمبر المنقضي، ورأى الجزائريون أن الرئاسة لمدة 6 أشهر أمر مقبول: «قمة جدة تأخرت بسبب شهر رمضان، وأتمنى أن تكون قمة ناجحة بحضور جيد، والاجتماعات الوزارية كانت طيبة للغاية، وكذلك اجتماعات المندوبين».

تفاؤل بعودة سوريا

وأضاف «أبو الغيط»، خلال حواره مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «هناك تفاؤل بعودة سوريا لشغل مقعدها مرة أخرى، كما أن هناك حالة من حالات التراضي العربي-العربي، وتحسن الوضع على مستوى علاقات الجوار، إذ وقعت المملكة العربية السعودية وإيران اتفاقا يعيد العلاقات الدبلوماسية، وهناك حركة في هذا الاتجاه».

تركيا عدلت الكثير من مواقفها على مدار السنوات الأخيرة

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية: «تركيا عدلت الكثير من مواقفها على مدار السنوات الأخيرة وهناك تحسن في علاقات الجوار العربي خاصة مع إيران وتركيا، وانتهى الأمر على المسرح السوري بشكل يشجع الجامعة العربية بأن تقول إنها تأمل في التحسن وأن تكون الظروف أفضل في الفترة المقبلة».