أبو الغيط يدين السماح بمسيرة لمتطرفين إسرائيليين في القدس

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط قيام السلطات الإسرائيلية بالسماح بتظاهرة استفزازية لليمين الإسرائيلي فيما يُعرف بـ«مسيرة الأعلام» في القدس الشرقية المحتلة.

وقال إنّ هذه الأفعال المتهورة، التي تجري تحت حماية الحكومة الإسرائيلية وبمشاركة من بعض رموزها، تصب الزيت على النار وتدفع بالأوضاع إلى حافة الانفجار في الأراضي المحتلة.

اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

وقال المتحدث باسم الأمين العام لـ الجامعة العربية جمال رشدي، اليوم، إن أبو الغيط أكد أنّ استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، بقيادة وتشجيع من الحكومة اليمينية الإسرائيلية وأعضائها، يُمثل استفزازًا لمشاعر العرب والمسلمين باعتبار ذلك يمس واحدا من أقدس الأماكن لديهم.

وأشار رشدي إلى أن أبو الغيط كان قد تناول في كلمته أمام الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة جدة العربية أمس، ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حاسماً حيال ممارسات الحكومية اليمينية الإسرائيلية الممعنة في التطرف والكراهية، عِوضاً عن حالة الصمت المُشين التي تشجع المتطرفين على الاستمرار في نهجهم الخطير.