«أبو الغيط» يشارك في أعمال الدورة 12 لملتقى الاستثمار السنوي بأبو ظبي

يشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في أعمال الدورة الثانية عشرة لملتقى الاستثمار السنوي، والفعاليات المصاحبة لها، المنعقدة بأبو ظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو الجاري، تحت رعاية ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد.

الجلسة الإقليمية للاستثمار

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، اليوم الثلاثاء، بأن أبو الغيط شارك صباح اليوم في الجلسة الإقليمية للاستثمار في الدول العربية التي يقيمها اتحاد الغرف العربية وملتقى الاستثمار السنوي بالتعاون مع جامعة الدول العربية و«يونيدو».

كما سيشارك الأمين العام في ذات اليوم في اختتام فعاليات قمة الاستثمار في ريادة الأعمال، التي تستعرض واقع الاستثمار في ريادة الأعمال وفرصه في الدول العربية.

وأضاف المتحدث، أن أبوالغيط سيفتتح أعمال منتدى «مستقبل التمويل في المنطقة العربية»، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع ملتقى الاستثمار السنوي، والذي يناقش تحديات التمويل وآفاقه، ويبحث عددا من الأفكار والمقترحات التي من شأنها تعزيز التعاون العربي في هذا الشأن.

جلسة وزارية مغلقة

وسيختتم الأمين العام مشاركته في ملتقى الاستثمار السنوي بإدارة جلسة وزارية مغلقة تجمع وزراء التجارة والاستثمار العرب؛ لمناقشة مستقبل التكامل الاقتصادي العربي في ظل التحديات والفرص الراهنة.

تجدر الإشارة في ذات السياق إلى أن أبوالغيط حضر حفل العشاء السنوي للملتقى، والذي شهد تكريم جامعة الدول العربية بصفتها إحدى الجهات المشاركة فيه والراعية لأعماله.