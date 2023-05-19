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نائب رئيس الإمارات يترأس وفد بلاده في القمة العربية بجدة

كتب:

أ ش أ
11:55 ص | الجمعة 19 مايو 2023
القمة العربية

القمة العربية

يترأس نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نيابة عن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفد بلاده في أعمال القمة العربية العادية في دورتها 32 التي تعقد، اليوم، في مدينة جدة بالسعودية.

المشاركون بالوفد الإماراتي لحضور قمة جدة

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أنّ الوفد الإماراتي يضم الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني الإماراتي علي بن حماد الشامسي، وعبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وعدد آخر من المسؤولين الإماراتين، لحضور قمة جدة.

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