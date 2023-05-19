«رويترز»: الرئيس الأوكراني يشارك في القمة العربية بجدة

يستعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للسفر إلى السعودية اليوم، لحضور القمة العربية الـ 32 المنعقدة في جدة والتي تنطلق فعالياتها اليوم، وفقاً لوكالة رويترز.

حضور زيلينسكي القمة العربية بجدة

وأفاد تقرير رويترز نقلاً عن مصادر، أنَّ «زيلينسكي» في طريقة إلى المملكة العربية السعودية لحضور القمة العربية في مدينة جدة، ومنها سيسافر إلى اليابان وتحديدا مدينة هيروشيما لحضور قمة الدول السبع اليوم، على متن طائرة للحكومة الفرنسية.

دعوة ولي العهد السعودي زيلينسكي لحضور قمة جدة

وسيشارك الرئيس الأوكراني في الجلسة الافتتاحية لـ القمة العربية، بناءً على دعوة تلقاها من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

يشار إلى انطلاق فعاليات القمة العربية الـ 32 بجدة اليوم، بحضور قادة وزعماء الدول العربية، وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة سوريا لأول مرة منذ 12 عاما بحضور الرئيس بشار الأسد.

وتزامن انطلاق القمة العربية اليوم بمدينة جدة وسط متغيرات جيوسياسية بالمنطقة العربية والعالم أيضا، فيما يسعى قادة الدول إلى تصفير المشاكل وحل الأزمات الداخلية، وأبرز القضايا العالقة القضية الفلسطينية والملف السوري والأزمة السودانية واليمن وليبيا ولبنان، ليرفع وزراء الخارجية العرب 32 مشروع قرار إلى القادة.