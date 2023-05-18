القمة العربية الـ32.. الحضور الأول لبشار وأبرز القضايا على جدول الأعمال

يستعد القادة العرب لحضور الدورة الـ32 العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، المقرر أن تبدأ أعمالها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، غداً الجمعة، وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أول القادة العرب الذين وصلوا إلى المملكة اليوم الخميس.

الرئيس السوري يحضر القمة العربية 32

ومن المقرر أن يشارك في أعمال القمة العربية 32 عدد من القادة العرب، الذين صلوا بالفعل إلى مدينة جدة، ومنهم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود والرئيس التونسي قيس بن سعيد، وملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ولأول مرة منذ 10 سنوات، يحضر الرئيس السوري بشار الأسد، القمة العربية، حيث تم تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية في عام 2011.

أبرز القضايا الحاضرة في القمة العربية 32

وحضر اليوم القادة العرب للقمة العربية 32 لمناقشة عدة قضايا أبرز القضية الفلسطينية ومحاولة حل الأزمة السودانية والصراع الذي بدأ فيها في منتصف أبريل الماضي، ومناقشة القضية الليبية والتطورات الحادثة فيها بجانب محاولة التنسيق العربي بشكل متكامل خاصة في المجالات الاقتصادية في ظل التغيرات الجيوسياسية الحادثة في العالم والأزمة الروسية الأوكرانية.

السعودية تتسلم رئاسة القمة العربية 32

وتسلمت المملكة العربية السعودية رئاسة القمة العربية 32 من الجمهورية الجزائرية، التي تولت رئاسة القمة 31 التي أقيمت العام الماضي، ومن المقرر أن تُعقد القمة العربية في دورتها الـ33، في مملكة البحرين.