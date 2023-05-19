كل ما تريد معرفته عن القمة العربية الـ32 بجدة.. سوريا تشارك بعد انقطاع 12 عاما

تنطلق فعاليات القمة العربية الـ32 بجدة في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، بحضور زعماء وقادة الدول العربية وبعض الدول الأجنبية، فيما يتزامن انطلاق قمة الدول العربية مع تغيرات عالمية وجيوسياسية هامة وذات تأثير بالغ على المنطقة، وترصد «الوطن» كل ما تريد معرفته عن القمة العربية الـ32 بجدة، في السطور التالية.

كل ما تريد معرفته عن القمة العربية الـ32 بجدة

وفي إطار كل ما تريد معرفته عن القمة العربية الـ32 بجدة، فشارك في حضور قمة الدول العربية الحالية عدد كبير من زعماء المنطقة، وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما شهدت حضورا بارزا للرئيس السوري بشار الأسد بعد انقطاع دام 12 عاماً عن الجامعة العربية لتعود الشقيقة سوريا لأحضان الجامعة خلال هذه الدورة بدعوة من المملكة،

ووصل الرئيس السوري إلى السعودية أمس الخميس، للمشاركة في القمة العربية الـ32 بجدة، وذلك بعد أسبوعين فقط من إصدار الجامعة قرارا بالموافقة على عودة مقعد سوريا ولتُنهي بذلك تعليق عضويتها.

القمة العربية الـ32 بجدة.. مشاركة زعماء أجانب

كما شهدت القمة العربية الـ32 بجدة، حضور لزعماء أجانب، من بينهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والذي سافر إلى السعودية اليوم بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

زيلينسكي بالجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ32 بجدة

وسيشارك الرئيس الأوكراني بالجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ32 بجدة، قبل مغادرته على متن طائرة للحكومة الفرنسية متجهة إلى هيروشيما لحضور اجتماع مجموعة الدول السبع اليوم.

أبرز ملفات القمة العربية الـ32 بجدة

ومن بين ما تريد معرفته عن القمة العربية الـ32 بجدة، فإن أبرز القضايا العالقة والتي سيتم مناقشتها خلال جلسات قمة جدة التي ستنعقد بدءاً من اليوم، فيما أنَّ القضية الفلسطينية والملف السوري والأزمة السودانية وما يحدث في اليمن وليبيا ولبنان تعد ملفات تم رفعها بالفعل من قبل وزراء الخارجية العرب إلى القادة.