الأمن العام: ضبط 323 قضية مخدرات وتنفيذ 62 ألف حكم قضائي متنوع

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية من بينها ضبط323 قضية مواد مخدرة بإجمالي 347 متهما ضُبط خلالها كمية متنوعة من المخدرات.

وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 118 قطعة سلاح ناري بحوزة 102 متهم، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 62683 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 8 متهمين ارتكبوا 13 حادث متنوع، إلى جانب ضبط 18 متهما هاربا وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 20 متهما.

وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 200 دراجة نارية مخالفة وإعادة 6 دراجات نارية مبلغ بسرقتها وضبط 16417 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 46 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم..