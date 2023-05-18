«الداخلية» تكشف ملابسات تعرض شخص للاختطاف داخل مصحة بالبدرشين

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما جرى تداوله على «فيس بوك»، بشأن شكوى أحد الأشخاص بتعرضه للاختطاف وبرفقته آخرين داخل مصحة لعلاج الإدمان غير مُرخصة، بمنطقة البدرشين بالجيزة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد موقع المصحة المُشار إليها، بدائرة قسم شرطة البدرشين بالجيزة، وبالانتقال والتقابل مع القائم بالنشر (مقيم دائرة قسم شرطة الأهرام) قرر أنه حضر للمصحة من تلقاء نفسه لتلقي العلاج اللازم ولكنه قرر تركها قبل انتهاء فترة برنامجه العلاجي، إلا أن القائمين على المصحة رفضوا ذلك مما دعاه لنشر الاستغاثة.

وأضاف بسابقة تردده على المصحة المُشار إليها لتلقي العلاج، وبالتنسيق مع الجهات المختصة جرى ضبط القائمين على إدارة المصحة وتبين إدارتها بدون ترخيص.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.