«الداخلية» تكشف ملابسات تغيب فتاة بالدقهلية وتعيدها إلى أسرتها

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما جرى تداوله على «فيس بوك» بشأن تغيب إحدى الفتيات بمحافظة الدقهلية.

بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالدقهلية من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس، بتغيب كريمته بسبب خلاف بينها وبين شقيقها وأضاف أنها لا تعاني من ثمة أمراض عقلية أو عصبية.

وقام رجال الشرطة بتحديد مكان المتغيبة بمحافظة بني سويف، وجرى ضبطها وبسؤالها قررت أنها تركت المنزل بمحض إرادتها لذات الأسباب المشار إليها.

وأضافت بتعرفها على إحدى السيدات بموقف المنصورة عن طريق الصدفة وكانت برفقتها، ولا تتهم أحدا بالتسبب في غيابها، وجرى تسليمها لوالدها بعد أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.