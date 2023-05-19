وصول الرئيس الأوكراني إلى جدة لحضور قمة الدول العربية

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى مطار جدة ظهر اليوم الجمعة، للمشاركة بفعاليات القمة العربية الـ32 بعد دعوته من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ووفقاً لموقع قناة العربية، فإنَّ الرئيس الأوكراني سيشارك في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية المنعقدة في جدة اليوم، وذلك قبل أن يتوجه إلى اليابان وتحديداً مدينة هيروشيما لحضور اجتماع مجموعة الدول السبع اليوم أيضا.

وأفادت مصادر لـ«العربية»، بأنَّ «زيلينسكي» سيتحرك من جدة إلى «هيروشيما» على متن الطائرة الفرنسية التي أقلعت به من بولندا إلى جدة صباح اليوم.

وكانت مصادر «العربية»، أفادت، في وقت سابق، بأن الرئيس الأوكراني غادر في طريقه لحضور القمة العربية في السعودية. وقالت المصادر إن زيلينسكي سيسافر بعد ذلك إلى اجتماع مجموعة السبع في هيروشيما باليابان على متن طائرة حكومية فرنسية.