أحمد الطاهري يكشـف جدول أعمال قمة جدة ومواعيد كلمات الحضور

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن هناك حالة من الزخم السياسي تشهدها مدينة جدة الآن، قبل ساعات من انطلاق القمة العربية، كاشفًا في الوقت ذاته عن برنامج القمة العربية التي تنعقد في المملكة العربية السعودية، إذ ذكر أن برنامج القمة يبدأ في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وهو موعد وصول الملوك والرؤساء وأمراء الدول إلى قاعة الانعقاد.

وأضاف «الطاهري»، خلال حواره على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه من المتوقع أن يتم التقاط الصورة الجماعية في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، مؤكدا أن حضور العرب كامل العدد اليوم في قمة جدة، إذ تحضر 22 دولة عربية وهو الحضور الكامل للقمة، وهذه واحدة من أهم علامات هذه القمة، وفي تمام الساعة الثانية والنصف وخمس دقائق، تبدأ الجلسة الافتتاحية العلنية، وفق البرنامج ستكون الكلمة في البداية للجزائر رئيس القمة العربية.

وأوضح رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الجزائر ستقوم بتسليم رئاسة القمة اليوم للمملكة العربية السعودية، ثم تليها كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ثم كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ثم كلمات الحضور، ومن بينهم الضيوف، السكرتير العام للأمم المتحدة، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي.

وأكد الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أنه متوقع أن تبدأ الجلسات العلنية وجلسة العمل الأولى العلنية والتي من المنتظر فيها كلمات القادة العرب وبالطبع كلمة مصر التي يلقيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حدود الثالثة والنصف، كما أنه متوقع أن تكون جلسة عمل ثانية بين القادة العرب ويتم التعويل عليها كثيرا لأن الجلسة ستكون مغلقة، في تمام الساعة الرابعة والنصف حسب جدول الأعمال.