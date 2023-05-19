توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار وحرارة تصل إلى 41 درجة

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر مساء اليوم، إنّ حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، ستشهد تقلبات في درجات الحرارة حيث سينتهي السبت انخفاض حرارة الطقس؛ لتعود بداية من الاحد في موجة جديدة من الارتفاعات تستمر حتى الأربعاء المقبل.

توقعات طقس 72 ساعة

ووفق الأرصاد فإن حالة الطقس، غدا، تشهد طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويسود خلال ساعات نهار السبت، طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجة البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع وجود شبورة صباحية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

سقوط الأمطار

وتشهد حالة الطقس يومي الأحد والاثنين المقبلين، بالتزامن مع موجة ارتفاع درجات الحرارة، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، ومناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة السبت 20 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

درجات الحرارة الأحد 21 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

درجات الحرارة الاثنين 22 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 30.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24.