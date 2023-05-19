«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم.. تعرف عليها

رصد خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية احتمالية سقوط أمطار اليوم، رغم ارتفاع درجات الحرارة، إذ تشهد مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري هطول أمطار خفيفة بنسبة توقع تصل إلى 20% تقريبا.

مناطق سقوط الأمطار

وكشفت «الأرصاد» وفق بيان لها، أن كافة المناطق والمحافظات لن تشهد سقوط أمطار اليوم بل يسيطر على أغلبها نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.

وذكرت «الأرصاد» أن أغلب المحافظات لن تشهد سقوط أمطار غدا باستثناء عدة مناطق قد تتعرض لأمطار خفيفة بنسب توقعات تتراوح بين 30% و40% على فترات متقطعة ،بداية من الأحد وحتى الأربعاء المقبل.

وتشهد البلاد خلال الفترة المقبلة بداية من الغد وحتى الأربعاء 24 مايو الجاري، وفق بيان الأرصاد، طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

وجاءت درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية كما يلي:

- القاهرة 29 - 17

- العاصمة الإدارية 30 - 16

- أكتوبر 29 - 17

- بنها 28 - 16

- دمنهور 29 - 17

- وادي النطرون 29 - 17

- كفر الشيخ 28 - 18

- المنصورة 29 - 16

- الزقازيق 30 - 19

- شبين الكوم 29 - 17

- طنطا 28 - 17

- دمياط 25 - 17

- بورسعيد 24 - 18

- الإسماعيلية 29 - 19

- السويس 30 - 17

- العريش 25 - 16

- رفح 24 - 17

- رأس سدر 31 - 16

- نخل 27 - 12

- كاترين 28 - 10

- الطور 32 - 20

- طابا 30 - 19

- شرم الشيخ 33 - 22

- الإسكندرية 23 - 16

- العلمين الجديدة 21 - 18

- مطروح 22 - 18

- السلوم 24 - 16

- سيوة 28 - 20

- رأس غارب 33 - 22

- الغردقة 33 - 22

- سفاجا 32 - 23

- مرسى علم 33 - 22

- شلاتين 34 - 21

- حلايب 30 - 21

- أبو رماد 30 - 22

- رأس حدربة 29 - 21

- الفيوم 30 - 18

- بني سويف 29 - 17

- المنيا 30 - 17

- أسيوط 30 - 17

- سوهاج 32 - 18

- قنا 33 - 22

- الأقصر 34 - 22

- أسوان 35 - 23

- الوادي الجديد 32 - 20

- أبو سمبل 36 - 22.