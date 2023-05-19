«الأرصاد»: رياح مثيرة للرمال والأتربة وفرص لسقوط أمطار اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 19 مايو، متوقعة نشاط للرياح الشمالية على جنوب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط أيضًا على مسطح البحر الأحمر وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج ما بين 2.5 إلى 3.5 متر كما تكون الأجواء حارة نهارا على كافة الأنحاء، لطيفة ليلا.

ووفقا لبيان هيئة الأرصاد، تشهد البلاد تكاثف للسحب ليسود طقس غائم جزئيًا على القاهرة الكبرى، وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال الصعيد، مع فرص تساقط أمطار خفيفة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 20% على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية كما يلي:

- القاهرة 29 - 17

- العاصمة الإدارية 30 - 16

- أكتوبر 29 - 17

- بنها 28 - 16

- دمنهور 29 - 17

- وادي النطرون 29 - 17

- كفر الشيخ 28 - 18

- المنصورة 29 - 16

- الزقازيق 30 - 19

- شبين الكوم 29 - 17

- طنطا 28 - 17

- دمياط 25 - 17

- بورسعيد 24 - 18

- الإسماعيلية 29 - 19

- السويس 30 - 17

- العريش 25 - 16

- رفح 24 - 17

- رأس سدر 31 - 16

- نخل 27 - 12

- كاترين 28 - 10

- الطور 32 - 20

- طابا 30 - 19

- شرم الشيخ 33 - 22

- الإسكندرية 23 - 16

- العلمين الجديدة 21 - 18

- مطروح 22 - 18

- السلوم 24 - 16

- سيوة 28 - 20

- رأس غارب 33 - 22

- الغردقة 33 - 22

- سفاجا 32 - 23

- مرسى علم 33 - 22

- شلاتين 34 - 21

- حلايب 30 - 21

- أبو رماد 30 - 22

- رأس حدربة 29 - 21

- الفيوم 30 - 18

- بني سويف 29 - 17

- المنيا 30 - 17

- أسيوط 30 - 17

- سوهاج 32 - 18

- قنا 33 - 22

- الأقصر 34 - 22

- أسوان 35 - 23

- الوادي الجديد 32 - 20

- أبو سمبل 36 - 22.