مجموعة السبع تتعهد بفرض مزيد من العقوبات ضد روسيا

أصدر قادة مجموعة الدول الصناعية السبع، بيانا، اليوم، في أول أيام انعقاد القمة، أكدوا فيه التزامهم بالوقوف سويا ضد أزمة روسيا غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا حسب البيان.

قادة السبع تقف بجانب أوكرانيا ضد روسيا

وأضاف البيان، حسبما نقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن القادة اتفقوا على فرض المزيد من العقوبات على موسكو، قائلين «نحن نجدد التزامنا بتقديم الدعم المالي والإنساني والعسكري والدبلوماسي الذي تحتاجه أوكرانيا لطالما استغرق الأمر.. نحن نفرض المزيد من العقوبات والإجراءات من أجل زيادة التكاليف على روسيا وأولئك الذين يدعمونها.. كما نبني على نجاح جهودنا من أجل ضمان عدم قدرة روسيا على تسليح الطاقة ضد العالم».

تعزيز العقوبات على روسيا

وأوضح البيان أن الانسحاب الكامل وغير المشروط للقوات الروسية يعد أمرا مطلوبا من أجل السلام، وبحسب البيان، اتفق زعماء مجموعة السبع، الذين بدأوا قمة تستمر ثلاثة أيام، على أن تتكاتف دولهم لتضييق الخناق على المخططات التي تسمح لروسيا بالالتفاف على الإجراءات العقابية من خلال دول طرف ثالث.

وقال الزعماء أيضا إن دول مجموعة السبع ستحث روسيا على سحب قواتها «على الفور»، ودون شروط، متعهدين ببذل كل جهد ممكن لتحقيق سلام دائم على الأراضي الأوكرانية في أسرع وقت ممكن.