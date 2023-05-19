بريطانيا: بوتين وأنصاره يجب أن يدفعوا ثمن غزوهم غير المشروع على أوكرانيا

صرح وزير خارجية بريطانيا جيمس كليفرلي اليوم الجمعة، بأنَّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومؤيديه لابد أن يدفعوا ثمن غزوهم غير المشروع على أوكرانيا، وذلك في أعقاب إعلان المملكة المتحدة موجة جديدة من العقوبات تستهدف الشركات والأفراد المرتبطين بتعزيز وتمويل موسكو خلال عمليتها العسكرية.

عقوبات جديدة من أوروبا لزيادة الضغط الاقتصادي على بوتين

وأضاف كليفرلي وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، أنه يجب على بوتين وأنصاره دفع ثمن غزوهم غير المشروع لـ أوكرانيا، وهذا هو السبب في أننا من خلال العقوبات الجديدة اليوم نزيد من الضغط الاقتصادي على بوتين مما يجعل من الصعب عليه شن حربه غير القانونية والتسبب في معاناة لا توصف للأوكرانيين الأبرياء.

المملكة المتحدة ستستمر في زيادة هذا الضغط واتخاذ إجراءات

وأكد كليفرلي أن المملكة المتحدة ستستمر في زيادة هذا الضغط واتخاذ إجراءات صارمة ضد جميع أشكال التحايل الناشئة حتى يسود السلام في أوكرانيا.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني: «سنظل داعمين لأوكرانيا طالما استغرق الأمر»، مضيفا أن «الأصول السيادية لروسيا في ولاياتنا القضائية ستظل ثابتة حتى توافق روسيا على دفع تعويضات عن الأضرار التي سببتها لأوكرانيا».

وأوضحت الحكومة البريطانية أن العقوبات الجديدة على 86 فردا ومؤسسة تستهدف المرتبطين بقطاعات الطاقة والمعادن والدفاع والنقل والقطاعات المالية في روسيا مما يزيد الضغط على إيرادات بوتين المتبقية ومحاولات استخدام هذه القطاعات لدعم الآلة العسكرية.وجاء ذلك عقب إعلان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك حظر استيراد جديد للماس والمعادن الروسية في مجموعة السبع في اليابان اليوم الجمعة.