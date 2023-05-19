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رئيس الحكومة الجزائرية يصل إلى جدة للمشاركة في أعمال القمة العربية

كتب:

ا ش ا
02:38 م | الجمعة 19 مايو 2023
رئيس الحكومة الجزائرية، أيمن عبد الرحمن

رئيس الحكومة الجزائرية، أيمن عبد الرحمن

وصل رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبدالرحمن، اليوم، إلى جدة بالمملكة العربية السعودية؛ لتمثيل الرئيس الجزائري في أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وصول رئيس الحكومة الجزائرية يصل إلى جدة 

كانت الرئاسة الجزائرية أعلنت، أمس، في بيان، أنّ الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون كلف رئيس الحكومة بتمثيله في أعمال القمة التي تنطلق اليوم.

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بقلم ا ش ا