التسجيل للحصول على منحة البطالة في الجزائر 2023.. الشروط والقيمة

يبحث الأشخاص في الجمهورية الجزائرية عن التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2023 التي يتم منحها للأشخاص الذين لم يحصلوا على عمل حتى الآن في البلاد، التي تعتمد في جزء كبير من دخلها على النفط.

البحث عن التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2023

ونشرت الجريدة الرسمية في الجزائر إجراءات التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2023 والتي تصل قيمتها إلى 13000 دينار جزائري، وتم زيادتها لتصبح حاليا 15 ألف دينار، ويحصل على هذه المنحة الطلاب والخريجين من الجامعات الذين لم يحصلوا على وظائف حتى الآن في الجمهورية الجزائرية، شريطة أن يكونوا جزائريين وليسوا أجانب.

التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2023 وقيمتها

يشار إلى أن البحث عن إجراءات التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2023، جاء بعد التعليمات التي أصدرها الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، من أجل زيادة المنحة لتصبح 15 ألف دينار مع التوجيه الإسراع في صرف المنحة من أجل مراعاة التغيرات الاقتصادية في البلاد والعالم منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية نهاية فبراير 2022.

شروط التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2023

وللتسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2023، يجب أن تكون مواطن جزائري وعمرك من 19 سنة إلى 40 سنة وأن يكون الشخص مسجلا كطالب شغل للمرة الأولى لدى الوكالة الوطنية للتشغيل منذ ما لا يقل عن 6 أشهر، وألا يكون للشخص دخلا، وألا يكون الشخص مسجلا في مؤسسة للتعليم أو التكوين المهني.