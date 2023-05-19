رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

بن سلمان: لن نسمح بتحويل منطقتنا إلى ميدان للصراعات

كتب:

شريف سليمان
02:58 م | الجمعة 19 مايو 2023
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن الدول العربية ماضية للخير والسلام والتعاون والبناء بما يحقق مصالح شعوبها ويصون حقوق أمتها، قائلا: «لن نسمح بأن تتحول منطقتنا إلى ميدان للصراعات».

وأضاف «بن سلمان» في كلمته خلال فعاليات القمة العربية، المذاعة عبر قناة القاهرة الإخبارية: «يكفينا سنوات مؤلمة من الصراعات عاشتها المنطقة وعانت منها شعوبها وتأثرت بسبب مسيرة التنمية، ويسرنا اليوم حضور الرئيس بشار الأسد وصدور جامعة الدول العربية بشأن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، ونأمل ان يسهم ذلك في دعم استقرار سوريا وعودة الأمور إلى طبيعتها واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي بما يحقق الخير لشعبها ويدعم تطلعاتنا جميعا نحو مستقبل أفضل لمنطقتنا».

وتابع ولي العهد السعودي، أنّ القضية الفلسطينية كانت ومازالت هي قضية العرب والمسلمين المحورية وتأتي على رأس أولويات سياسة السعودية الخارجية ولم تتوانَ أو تتأخر في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق واسترجاع أراضيه واستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أراضي فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وغيرها من المرجعيات الدولية المتفق عليها بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.

اقرأ المزيد:

«الرئاسة»: الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان أشادا بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين

القاهرة الإخبارية: الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان بحثا سبل التعاون المشترك

«القاهرة الإخبارية» تلقي الضوء على لقاء الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان (فيديو)

«القاهرة الإخبارية»: الرئيس السيسي يعقد لقاء أخويا مع الأمير محمد بن سلمان

انتخاب البحريني أحمد بن سلمان المسلم رئيسا للجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي

سلمان بن عبدالعزيز.. ملك يعشقه العرب

محمد بن سلمان.. «باني» مستقبل بلاده

محمد بن سلمان: القمة «العربية - الصينية» تؤسس لمرحلة جديدة بين دولنا

محمد بن سلمان: مجلس التعاون الخليجي يتطلع لخلق شراكات متنوعة مع الصين
بقلم شريف سليمان