انتخاب البحريني أحمد بن سلمان المسلم رئيسا للجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي

قرر المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، انتخاب رئيس مجلس النواب البحريني، رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية أحمد بن سلمان المسلم؛ رئيسا للجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي.

شكر من قبل رئيس النواب البرلماني

وأعرب رئيس مجلس النواب البحريني، في تصريح اليوم الأحد، عن شكره وتقديره لثقة المشاركين برئاسته للجمعية 146، مؤكدا أن هذه الثقة المقدرة تعد مسؤولية برلمانية يتطلع من خلالها التعاون المشترك والعمل الجماعي، وتحقيق ما يصبو له الجميع، من أهداف تسمو وترتقي بالرؤى والأفكار، عبر مناقشات فاعلة، وحوارات عميقة وبنّاءة، وأن يكون هذا الاجتماع الذي تحتضنه مملكة البحرين، محطة فارقة، ومنارة مضيئة، في مسيرة أعمال واجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية.