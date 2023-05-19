ارتفاع الكميات الموردة من القمح بكفر الشيخ إلى 142 ألفا و813 طنا

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، عن ارتفاع الكميات الموردة من القمح المحلي إلى 142 ألفاً و813 طناً في شون وصوامع ومطاحن المحافظة المختلفة البالغ عددها 22 منفذاً، لافتاً أنه تم حتى الآن حصاد 132 ألف فدان قمح من إجمالي المساحة التي تم زراعتها هذا العام بالقمح، والبالغة 214 ألفاً و868 فداناً، بمراكز المحافظة المختلفة.

استقبال القمح من المزارعين

وأوضح عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، أنه يتم استقبال القمح من المزارعين، وتسويقه من خلال 3 جهات، وهي البنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ والشركة المصرية للصوامع والتخزين، ويتم استقبال القمح المورد من المزارعين من خلال 22 منفذاً بالشون والصوامع والمطاحن من خلال اللجان الموجودة بهذه المنافذ.

وأكد «حبيب» على المتابعة اليومية من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وأجهزة التموين على مدار الساعة لعمليات التوريد بجميع المنافذ، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسته، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد، والمرور عليها، وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها، لضمان تحقيق الكميات المستهدفة من التوريد.

إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح في كفر الشيخ

جدير بالذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح في محافظة كفر الشيخ هذا العام بلغت 214 ألفاً و868 فداناً، منها 350 حقلاً إرشادياً على مساحة 350 فداناً.