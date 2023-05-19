السيسي: الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم مؤسساتها فرض عين وضرورة حياة

شكر الرئيس عبدالفتاح السيسي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معربًا عن خالص تقديره للجهود التي بذلها الرئيس عبدالمجيد تبون، الرئيس الجزائري، في سبيل دعم العمل العربي المشترك، خلال ترؤس الجزائر للقمة العربية الـ31.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال فعاليات القمة العربية، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «لقد مرت منطقتنا، خلال السنوات الأخيرة، بظروف استثنائية قاسية هددت على نحوٍ غير مسبوق، أمن وسلامة شعوبنا العربية وأثارت في نفوس ملايين العرب، القلق الشديد، على الحاضر.. ومن المستقبل».

وأكد الرئيس السيسي: «لقد تأكد لكل ذي بصيرة، أن الحفاظ على الدولة الوطنية، ودعم مؤسساتها، فرض عين وضـرورة حياة، لمسـتقبل الشـعوب ومقدراتـها فلا يستقيم أبدا، أن تظل آمال شعوبنا، رهينة للفوضى، والتدخلات الخارجية، التى تفاقم من الاضطرابات، وتصيب جهود تسوية الأزمات بالجمود».

وتابع الرئيس بأن الاعتماد على جهودنا المشتركة، وقدراتنا الذاتية، والتكامل فيما بيننا، لصياغة حلول حاسمة لقضايانا.. أصبـح واجبا ومسؤولية، كما أن تطبيق مفهوم العمل المشترك، يتعين أن يمتد أيضا، للتعامل مع الأزمات العالمية وتنسيق عملنا، لإصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية، وفى القلب منها؛ مؤسسات التمويل، وبنوك التنمية الدوليـة التي ينبغى أن تكون أكثر استجابة، لتحديات العالم النامى أخذا فى الاعتبار، أن حالة الاستقطاب الدولي، أصبحت تهدد منظومة (العولمة)، التى كان العالم يحتفى بها».