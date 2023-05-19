شادي زلطة لـ أحمد الطاهري: لقاء السيسي مع قيس سعيد تناول تعزيز التعاون وتبادل الرؤى

قال الكاتب الصحفي شادي زلطة نائب مدير تحرير جريدة الأهرام وصحفي متخصص في شؤون الرئاسة، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة جدة لها شقان مهمان، الأول يتعلق بالجزء الخاص بالمشاركة في الجلسات والكلمة والتوضيح لدور مصر، والجهود المبذولة في إطار توحيد الصف العربي، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية المطروحة على مائدة القمة.

الشق الثاني من قمة جدة

وأضاف «زلطة»، خلال تصريحاته مع الإعلامي أحمد الطاهري عبر قناة «إكسترا نيوز»، اليوم، أن الشق الثاني يتعلق باللقاءات الثنائية التي تعقد على هامش القمة لتحقيق عدد من الأهداف، من بينها تعزيز التعاون ومناقشة القضايا وتبادل الرؤى حول مختلف القضايا المشتركة، كما أن لقاء الرئيس السيسي مع نظيره التونسي تناول عدد من النقاط المهمة.

تعزيز التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات

وأشار إلى أن أبرز تلك النقاط تعزيز التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات، فيما أعرب الرئيس التونسي عن تطلع بلاده للاستفادة من التجربة التنموية المصرية، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية على رأسها الأزمة السودانية والقضية الليبية، مؤكدًا أن اللقاء بين الرئيس السيسي ونظيره التونسي، شهد الحديث عن سبل تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي، والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.