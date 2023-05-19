«الوزراء»: 79% من إجمالي المشتغلين في مصر يعملون بالقطاع الخاص

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أنّه على الرغم من أن 79% من إجمالي المشتغلين في مصر يعملون في القطاع الخاص، و75% من الناتج المحلي الإجمالي يخرج من القطاع الخاص، فإن 1% فقط من إنتاجه يتم تصديره، بينما 99% يلبي احتياجات السوق المحلية.

ارتفاع حجم أعداد القوى العاملة بالقطاع الخاص

وتحت عنوان «القطاع الخاص في مصر.. إمكانات كبرى تواجه تحديات هيكيلية»، كشف تقرير صادر عن المركز التابع لمجلس الوزراء، أنّ ارتفاع حجم أعداد القوى العاملة بالقطاع الخاص ومنشآته يواجه انخفاضاً في حجم صادراته ومساهمته في القطاعات الإنتاجية الرسمية.

%75 من الناتج المحلي الإجمالي يخرج من القطاع الخاص

وذكر المركز أنّ 1% فقط من منشآت القطاع الخاص يُصدر و99% منها تلبي احتياجات السوق المحلية، كما أكد التقرير أنّ 60% من منشآت القطاع الخاص تعمل في تجارة الجملة والتجزئة، و+50% من القطاع الخاص قطاع غير رسمي، و75% من الناتج المحلي الإجمالي يخرج من القطاع الخاص.

أيضاً أكد تقرير مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار أن 79% من إجمالي المشتغلين يعملون في القطاع الخاص، و3.750 مليون منشأة قطاع خاص.