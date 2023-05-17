وزيرة التخطيط: توسع القطاع الخاص يجذب الاستثمارات الأجنبية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن كل المقترحات والتعديلات التي أوضحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خرجت بتشاور وحوارات مجتمعية مع القطاع الخاص، فهو السفير لنا، «المستثمر الأجنبي بيجي لما بيلاقي المستثمر المصري مرتاح وبيشتغل وبيتوسع».

السعيد: ضغط على العملة الأجنبية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الاستراتيجية

وأضافت «السعيد»، خلال مؤتمر صحفي في مقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه بالنسبة لسعر الصرف فهو أمر مؤقت، إذ أن الدولة المصرية مع الظروف الجيوسياسية التي يمر بها العالم تعرضت لضغط على العملة الأجنبية نتيجة للارتفاع الشديد في أسعار المواد الاستراتيجية كالقمح والزيت والطاقة، ما زاد فاتورة الاستيراد.

وتابعت: «الدولة لمواجه هذا عملت وفق خطط قصيرة وطويلة المدى، إذ زادت إيرادات السياحة 25%، وإيرادات قناة السويس زادت بنسبة 30%، وصادراتنا زادت، والإيرادات انخفضت بنسبة 34%، وهذا سبب التحسن في الميزان التجاري، وبالنسبة للاستثمار الأجنبي فهناك برنامج طروحات في البورصة المصرية كموارد لزيادة الموارد الدولارية، ودي مرحلة مؤقته هتزيد الإيرادات وسعر الصرف الأجنبي».

واختتمت: «حصل ترشيد في الانفاق الاستثماري ذا المكون الدولاري، وجرى تأجيل الإنفاق على بعض المشروعات العام الحالي بنسبة 20%، والقادم سواء في مجال الطرق أو البنية الأساسية وتحلية المياه، إذ جرى توجيه القطاع الأخير للقطاع الخاص، وتقدم لنا 200 مستثمر من 30 دولة أجنبية علشان يدخلوا في مشروعات تحلية المياه».