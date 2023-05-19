لأول مرة.. مساجد مصر تصلي على النبي في توقيت واحد يوم الجمعة المقبل

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن تصدح وتلهج جميع المساجد عقب صلاة الجمعة المقبلة، بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمدة 3 إلى 5 دقائق، بمناسبة اختيار موضوع خطبة يوم الجمعة المقبلة للوزارة بعنوان «فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)».

الصلاة على النبي يوم الجمعة

ووفقا للقرار، سيجرى توحيد صيغة الصلاة على النبي بعد صلاة الجمعة لمدة 3 دقائق، بالصيغة التالية: «اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد».

َوقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن اختيار موضوع خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف، بعنوان فضائل الصلاة على النبي، جاء حبًا وكرامة للرسول صلى الله عليه وسلم.

فضل الصلاة على النبي

جدير بالذكر أنه يستحب الإكثار من الصلاة على النبي في كل وقت.

ويأتي فضل الصلاة على النبي، أنها تفرج الكروب وتزيل الهموم، فعن أبي بن كعب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: «يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت، قال: قلت: الربع؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت: النصف؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قال: قلت: فالثلثان؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذًا تكفى همك ويغفر لك ذنبك».