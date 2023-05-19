بث مباشر.. قناة الناس تنقل صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين

يقدم موقع «الوطن»، بثا مباشرا لصلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، حيث تنقلها قناة الناس على الهواء مباشرة.

استعرضت هيئة المساحة المصرية عبر موقعها الرسمي، موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 19 مايو 2023، والذي شهد تغيرات طفيفة من محافظة إلى أخرى.

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية، موعد صلاة الجمعة اليوم 19 مايو 2023، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني لهيئة المساحة المصرية، وهو كالتالي:

موعد صلاة الجمعة اليوم 19 مايو

موعد صلاة الجمعة في أسوان 12:45 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في قنا الساعة 12.46 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج الساعة 12:50 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في المنيا الساعة 12:54 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر 12:46 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح الساعة 01:08 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية الساعة 12:57 ظهرا.

صلاة الجمعة في القاهرة اليوم

موعد صلاة الجمعة في القاهرة الساعة 12:52ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الجيزة الساعة 12:52 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في الغربية الساعة 12:53 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط الساعة 12:52 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ الساعة 12:53 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في الشرقية الساعة 12:50 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة اليوم في بني سويف الساعة 12:53 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في العلمين الساعة 01:01 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ الساعة 12:40ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في الدقهلية الساعة 12:50 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية الساعة 12:48 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في المنوفية الساعة 12:53 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في بنها الساعة 12:52 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في البحيرة الساعة 12:56 ظهرًا.