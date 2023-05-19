العاهل البحريني: يجب حماية حق مصر في مياه النيل

قال العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إن القمة العربية جاءت لتجديد العزم وتعزيز العمل العربي المشترك، لترسيخ الاستقرار والوئام، عبر تحقيق السلام العادل والشامل، مرحبًا بمساعي تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وشدد ملك البحرين خلال كلمته بالقمة العربية الـ32 بجدة، المذاعة على القاهرة الإخبارية، على ضرورة حماية الحقوق العربية، وفي مقدمتها حق مصر في مياه النيل، وكذلك حقوق الفلسطينيين، مرحبا بعودة سوريا للجامعة العربية.