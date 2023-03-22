السيسي يتلقى اتصالا من ملك البحرين لتهنئته بحلول شهر رمضان الكريم

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالا هاتفيا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك المملكة البحرينية.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ ملك البحرين، وجّه التهنئة للرئيس السيسي، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنيا لمصر والشعبين الشقيقين كل تقدم وازدهار.

وبادل الرئيس السيسي، ملك البحرين، التهنئة بهذه المناسبة، داعيا الله أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية كافة بالخير والبركات.