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ملك البحرين: نثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية

كتب:

شريف سليمان
01:08 م | الجمعة 09 ديسمبر 2022
الشيخ حمد بن عيسى ملك البحرين

الشيخ حمد بن عيسى ملك البحرين

أعرب الشيخ حمد بن عيسى ملك البحرين، عن تقدير بلاده للجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في توحيد الجهود وتعزيز العلاقات وتنمية الشراكات لمواجهة المخاطر التحديات كافة، وبمد يد التعاون للدول الحليفة والصديقة لحفظ مصالح دول المنطقة وشعوبها واستدامة نمائها ورخائها.

وأضاف بن عيسى، خلال كلمته بالقمة الخليجية في دورتها الثالثة والأربعين في الرياض: «من دون شك، فإن هذه القمم الثلاث تنعقد في ظل ظروف سياسية معقدة تتطلب تكثيف جهودنا المشتركة لتجنيب المنطقة تداعيات الصراعات والأزمات الإقليمية والدولية بآثارها الاقتصادية والاجتماعية التي تهدد منجزاتنا».

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