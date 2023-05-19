أبو الغيط: القمة العربية الـ32 بجدة حققت المرجو منها وعودة سوريا من أهم قراراتها

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن القمة العربية الـ32 في المملكة العربية السعودية، حققت المرجو منها وأن قرار عودة سوريا يعد من أهم قراراتها.

كلمة أبو الغيط في جدة

وأضاف أبو الغيط - في كلمته خلال المؤتمر الصحفي للقمة التي عقدت بمدينة جدة، أن الاجتماعات كانت سلسلة للغاية وهادئة، مشيرا إلى أن أهم القرارات هي عودة سوريا مرة أخرى وهي تحمل رمزية واضحة للغاية بأن العرب يريدون أن ينخرطوا بقوة لحل الأزمة السورية.