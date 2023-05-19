أبو الغيط: يجب مواجهة ممارسات الحكومة الإسرائيلية بتصد حازم

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنّ المنطقة العربية عانت زمننا ولا تزال التدخلات الإقليمية في شؤونها، مشيرا إلى أنّ التدخلات لم تنتج سوى حصاد من التمزق والفرقة والدم، واليوم ثمة إشارات على أن نهج الجيران يمكن أن يتغير.

وأضاف أبو الغيط، خلال كلمته في القمة العربية بجدة، وتعرضها قناة القاهرة الإخبارية: «أرحب بالاتفاق الذي وقع بين المملكة العربية والسعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في مارس الماضي، فالعلاقات بين الجيران كافة يجب أن تتأسس دوما على أساس مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فهي مبادئ أساسية في ميثاق الأمم المتحدة، وهي مبادئ تتمسك بها دولنا الوطنية ولا تفرط فيها».

وواصل: «تبقى فلسطين الغالية هما لا يحمله أهلها وحدهم، لقد أدت الممارسات الرعناء لحكومة الاحتلال الإسرائيلي لتصعيد مروع في منسوب العنف والقتل في الشهور الأخيرة، وأحيي صمود الفلسطينيين في كل مكان في الأرض المحتلة، وأقول إن السياسات والممارسات الاستفزازية لتلك الحكومة الممعنة في التطرف والكراهية لابد أن تواجه بتصدي حازم من المجتمع الدولي».

وأشار إلى أنّه ثمة حركة وحيوية في العمل العربي وإعادة امتلاك القضايا وتفعيل الأدوار وأن يتحول العرب لفاعلين وليس مفعول بهم، والقمة في جدة قمة التجديد والتغيير تمثل خطوة مهمة على طريق استعادة العرب لملفات تركت للآخرين زمنا، فتعقدت مساراتها وتشابكت خيوطها، وإننا على عتبة طريق صعب للانخراط الفاعل مع الأزمات والسعي لتسويتها وعلينا أن نسير به بكل العزم والجهد حفاظا على أمن الأمة شعوبها وصونا لحاضرتها ومستقبلها وأتمنى لأعمال هذه القمة كل النجاح والتوفيق.