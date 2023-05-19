يسرا تغادر حفل زفاف ابنة حميد الشاعري قبل انطلاقه.. «عندها تصوير»

لبت الفنانة يسرا دعوة المطرب حميد الشاعري، لحضور حفل زفاف ابنته، المقرر انطلاقه بعد قليل، داخل أحد الفنادق بالقاهرة.

يسرا تصل حفل زفاف حميد الشاعري

وحرصت يسرا على التقاط الصور التذكارية مع العروسين، لكنها اعتذرت لاضطرارها مغادرة الفرح قبل انطلاقه، نظرا لارتباطها بموعد تصوير في نفس توقيت الفرح.

ولاقت إطلالة يسرا إعجاب المعازيم في حفل زفاف ابنة حميد الشاعري، إذ ارتدت فستانا أزرق اللون.