حميد الشاعري يحتفل بعقد قران ابنته

احتفل الفنان حميد الشاعري بعقد قران ابنته، ونشر ابنه «نديم» صورة تجمعه بوالده عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من ساحة أحد المساجد، وكتب عليها: «من كتب كتاب أختي».

حضور كتب كتاب ابنة حميد الشاعري

وحضر عقد القران عدد كبير من الفنانين من جيل التسعينيات، ومن بينهم مصطفى قمر، هشام عباس، حسن عبدالمجيد وغيرهم من الفنانين.

وكان حميد الشاعري قدم في رمضان الماضي تتر مسلسل «مذكرات زوج» لطارق لطفي وعائشة بن أحمد وخالد الصاوي ولقي نجاحًا كبيرًا فور عرضه لمدة 15 يومًا في رمضان، وتقول كلمات الأغنية: «مين دول مين دول أنا فجأة بقيت مذهول.. أنا كنت حاجة وعشرين وكبرت في غمضة عين.. احنا سنة كام أو فين.. حددلي انهو سنين.. مالكم واقفين ساكتين.. متلخبط عندي ذهول».

السهر والانبساط آخر تريو لحميد الشاعري

كما قدم حميد الشاعري في بداية العام أغنية تريو بعنوان «السهر والانبساط»، وشاركه الغناء كل من أكرم حسني وهشام عباس، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا وقت عرضها على المنصات المختلفة والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني.