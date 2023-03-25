إشادات واسعة حظيت بها بعض تترات المسلسلات الرمضانية للعام الجاري 2023 ومن بينها كلمات أغنية تتر مسلسل مذكرات زوج، بطولة طارق لطفي غناء حميد الشاعري.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح تفاصيل كلمات أغنية تتر مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي غناء حميد الشاعري، على هذا النحو:

تتر مسلسل مذكرات زوج

وتتر مسلسل مذكرات زوج من غناء الفنان حميد الشاعري وكلمات تامر حسين والحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي، ويعرض المسلسل حاليا حتى يوم 15 يوم على تردد قناة «سي بي سي».

كلمات تتر مسلسل مذكرات زوج

وجاءت كلمات تتر مسلسل مذكرات زوج على هذا النحو: «مين دول مين دول أنا فجأة بقيت مذهول.. أنا كنت حاجة وعشرين وكبرت في غمضة عين.. احنا سنة كام أو فين.. حددلي انهو سنين.. مالكم واقفين ساكتين.. متلخبط عندي ذهول.. مين دول مين دول(مين دول مين دول).. فجأة العمر جري جري جري بيا العمر جري.. بجري وراه العمر جري مقطوع نفسي».

وتضمنت كلمات تتر مسلسل مذكرات زوج: «الدنيا تلهي شكلي نسيت نفسي.. هو احنا بقينا في سنة كام.. ده كأني في حلم أو مشهد فيلم.. ده كأني بسابق في الأيام.. ده أنا لازم اتخض ده أنا شعري نط.. وحشتني صوري وانا لسة خام (وانا لسة خام).. فين لهفتي للمواعيد ايه وصلنا لتعقيد.. ده روتين خلاني وحيد محتاج حبة تجديد.. افضل ولا ابقي بعيد متلخبط عندي ذهول.. مين دول مين دول (مين دول مين دول)».

أحداث مسلسل مذكرات زوج

وبدأت أحداث مسلسل مذكرات زوج بظهور «رؤوف» طارق لطفي في بانيو مليء بماء معكر بدماء في مكان مهجور، ثم يفوق من غفوته، ويظهر خلال الأحداث وهو يعيش حياة عائلية مع زوجته وأبنائه، يواجه معهم مشكلات يستطيع التغلب عليه، في حين تواجه زوجته مشكلة مع والدها لكونه تزوج فتاه تصغرها في السن، بينما يواجه «رؤوف» مشكلة مع زوجته «شيرين» في عدم تقديرها لوالدته ومشاركته الاحتفال بعيد ميلادها.

وفي أحداث الحلقة الثانية من مسلسل مذكرات زوج تحاول «الزوجة» التقرب من ابنة زوجها «عائشة بن أحمد» التي لا ترغب في تلك العلاقة من الأساس وتقنعها بأن تفكير والدها صحيح وتتنمي لو الأحفاد يكونوا بنفس تفكير جدهم، محاولة تغيير وجهة نظرها بأنها لم تتزوجه من أجل الميراث أو طمعا في أي شيء، ولم ترغب في شيء من ممتلكات وأن الزيجة حدثت بالصدقة بعد علاقة صداقة نشأت بينهم.